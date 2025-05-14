نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع وزاري برئاسة التضامن لوضع خطة لتوسيع فصول الحضانات ورياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجموعة العمل الوزارية المعنية بوضع تصور متكامل لزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال على مستوى الجمهورية.

شارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات بالوزارات المعنية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الحضانات المرخصة في مصر يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة فقط، تغطي نحو 8% من الاحتياج الفعلي على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الأطفال المُسجلين بها نحو 621 ألفًا و806 أطفال. وكشفت عن إجراء الوزارة لمسح شامل يستهدف حصر المؤسسات العاملة في مجال الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية لدعم السياسات المستقبلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء على مراجعة شروط التراخيص وتيسير الإجراءات، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه التوسع في إنشاء الحضانات.

من جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء حضانات داخل مراكز الشباب، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة آمنة وشاملة لرعاية الأطفال، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل بنية تحتية قوية قادرة على احتضان هذه المبادرات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تبسيط إجراءات التراخيص، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات، وتوحيد الرسوم على مستوى الإدارات المحلية، مشددة على ضرورة استغلال مقار مراكز الشباب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات بالتعاون مع وزارتي التضامن والشباب، مع التخطيط لدمج الحضانات في المرحلة الثانية من المبادرة.

كما أشاد المهندس شريف الشربيني بجهود وزارة التضامن في مراعاة البعد الاجتماعي لمشروع الحضانات، مؤكدًا دعم وزارة الإسكان الكامل، مع ضرورة تحديد الاشتراطات المناسبة لكل منطقة وفق احتياجاتها، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة تضم بالفعل مباني مخصصة للحضانات.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مؤكدًا أهمية إدماج البعد الثقافي والفني في الحضانات، معتبرًا هذه المرحلة العمرية أساسًا في بناء الشخصية المصرية، وأعلن عن إعداد برامج ثقافية متخصصة للأطفال، وتنظيم ورش تدريبية لمقدمي الرعاية بهدف تعزيز المحتوى الإبداعي والتربوي.

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