دعوات رسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 08:32 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يحرص على متابعة كافة الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير يوم 3 يوليو المقبل.

وأضاف محمد الحمصانى خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من العاصمة الإدارية اليوم، أنه تم عقد آخر الاجتماعات أمس لمتابعة بعض الأمور اللوجستية الهامة، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعوات ومتابعة تأكيد الحضور، وكذلك بعض ملامح برنامج الحفل.

وأشار محمد الحمصانى إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات لاحقة خلال الأيام التالية للحفل فى عدد من المناطق السياحية البارزة، وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات، وجارى خلال الأيام القليلة المقبلة وضع بعض اللمسات الأخيرة على ترتيبات الحفل، وإن شاء الله سيكون حفل مشرف.

أوضح محمد الحمصانى، أنه تم إبلاغ ملوك ورؤوساء الدول بموعد الحفل وجارى وخلال 24 ساعة سيتم توجيه الدعوة الرسمية لملوك ورؤساء الدول وسيتم متابعة مشاركتهم فى الحفل.