"القومية للزلازل": الهزة الأرضية اليوم خارج مصر ولم تؤثر على البنية التحتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 08:32 مساءً - قال الدكتور شريف الهادي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الهزة الأرضية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، شعر بها عدد كبير من سكان القاهرة والدلتا والساحل الشمالي والسواحل المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هي هزة أرضية خارج الأراضي المصرية، على بعد أكثر من 400 كيلومتر، وما حدث أمس كان زعر نتيجة الهزة الفجائية وسببت قلق لدى كل من شعروا به".

وتابع: "لم يحدث شيء للبنية التحتية لدينا نتيجة الزلزال، والذي استمر لبضع ثواني، فمنطقة كريت نفسها وجنوب اليونان وغرب تركيا وصل مدته لأكثر من 30 ثانية، أما هنا في مصر من 15 إلى 20 ثانية".