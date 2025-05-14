نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات تنموية واستثمارية مهمة في الاجتماع الـ43 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

1. تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية في البحيرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية.

2. تغيير استخدام أراضٍ في أكتوبر الجديدة لدعم الاستثمار والصناعة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة لإقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، ويتم التغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، والتي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي.

3. تنظيم معرض آثار مصري في هونج كونج

وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج).

وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة في المعرض:

196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و2 قطعة من متحف مطروح القومي، و1 من متحف كفر الشيخ، و3 من متحف الأقصر، و4 من متحف سوهاج، و3 من متحف السويس، و1 من متحف الغردقة، و40 قطعة من منطقة آثار سقارة.

4. إنهاء وتسوية منازعات حكومية

اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة.

كما اعتمد نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضرًا.

5. دعم المشروعات القومية عبر الإسناد واستكمال الأعمال

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا.

كما اعتمد القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن مشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية.

6. اتفاقيات بترولية جديدة لجذب استثمارات بمئات الملايين

وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق.

تتضمن الاتفاقيات:

حد أدنى للاستثمارات يُقدر بـ 221.23 مليون دولار

منح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار

حفر 24 بئرًا كحد أدنى

7. تعاقدات لتنفيذ مسابقات دينية ومشروعات تطوير مروري بالجيزة

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات.

وتضمن ذلك:

موافقة على طلب وزارة الأوقاف لتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال

موافقة على طلب محافظة الجيزة لتنفيذ أعمال تطوير بشارع كفر طهرمس والعمدة لتخفيف الكثافة المرورية بالتزامن مع مشروعات المترو والأنفاق.