نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ بجامعة الريادة يكشف أسرار "أنتينا" لمكافحة الغش بالامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محمد علي عسل، المدرس المساعد بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات بجامعة الريادة، عن تطوير جهاز إلكتروني متقدم يكشف الوسائل الحديثة المستخدمة في الغش داخل اللجان الامتحانية، معتمدًا على أبحاثه في مجال "الأنتينا".

وأوضح عسل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الجهاز يتميز بقدرته على كشف الهواتف النشطة دون الحاجة لاستخدامها الفعلي.

وأشار عسل إلى أن الجهاز تم تصميمه وتصنيعه داخل جامعة الريادة بدعم من عميد الكلية، الدكتور سعيد الحلفاوي، وبالتوجيهات السديدة من وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور رضا حجازي.

كما لفت إلى أن الجهاز يمكنه كشف الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، السماعات اللاسلكية، والساعات الذكية، من خلال التقاط الموجات الكهرومغناطيسية المرسلة.

وأكد عسل أن الجهاز صُمم ليعمل على نطاق قريب، حيث يمكن للمراقب المرور بجانب الطلاب ليتعرف على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش دون التأثير على سير اللجنة. وأوضح أيضًا أن الجهاز قادر على كشف الأجهزة النشطة حتى في حالة إغلاقها أو في وضع الطيران.

وأشار إلى أن الجهاز يمكن استخدامه أيضًا في السجون للكشف الهواتف المهربة، مؤكدًا أن تصميمه يتميز بالحساسية العالية وسهولة الاستخدام في اللجان الامتحانية.