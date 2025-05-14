حسام البدرى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 07:34 مساءً - تقدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والنادي الاهلي السابق واهلي طرابلس الليبي بخالص الشكر والامتنان الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي الاهتمام والمتابعة وتكليف الأجهزة المعنية لحل ازمة احتجاز الطاقم الفني المصري فى العاصمة الليبية طرابلس.

واكد البدري في بيان رسمي عقب وصوله الي مطار مصراته وإنهاء كافه الاجراءات الامنية اللازمه لتأكيد عودته الي القاهرة بصحبه اعضاء جهازه المعاون موجها الشكر الي كل الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في تسهيل كافه الامور وتذليل العقبات لتوفير الحماية الكاملة.

من جانب آخر، أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى قامت بالتواصل مع زارة الخارجية لمتابعة موقف الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية غير المستقرة فى ليبيا.

وقال الشاذلى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في ليبيا، وكذلك وزارة الخارجية، للتنسيق على عودة الرياضيين العالقين هناك، بالإضافة إلى الإطمئنان على الوضع الحالي هناك، لضمان سلامتهم في ظل الأجواء التي تمر بها ليبيا حاليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة لن تتوان عن بذل أقصى جهد حتى يصل النجوم الرياضيين إلى مصر سالمين.

ويتواجد في ليبيا من الرياضيين المصريين كل من حسام البدرى، محمود عبد المنعم كهربا، عصام هلال، أحمد شكرى، هادى خشبة، هادى سعيد، أحمد أيوب، أحمد زكريا، محمود شفيق.