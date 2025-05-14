بجانب عدد من النجوم.. صورة إمام عاشور تتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 06:36 مساءً - تبقّى شهر واحد فقط على انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون الاتحادات القارية الستة، من بينها النادي الأهلي المصري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر منصة "إكس" بوستر دعائي للبطولة، تحت تعليق: "قبل شهر واحد.. دعونا نرحب بكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتصدّر النجم المصري إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، البوستر الرسمي، إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم:

سالم الدوسري (الهلال السعودي)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، وليونيل ميسي (إنتر ميامي).

وتنطلق البطولة بمواجهة قوية في مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو، حيث يلتقي الأهلي المصري مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، على ملعب "هارد روك".

وكانت قرعة دور المجموعات قد أُجريت يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، بنفيكا، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي

المجموعة الرابعة: فلامنجو، تشيلسي، (ليون – تم استبعاده)، الترجي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت، إنتر ميلان، مونتيري، أوراوا ريد

المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، صن داونز، أولسان هيونداي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد، العين

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، سالزبورج، الهلال، باتشوكا

الجوائز المالية للبطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل الجوائز المالية للبطولة، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على جائزة مالية ضخمة قدرها 125 مليون دولار.

وتوزعت الجوائز على النحو التالي:

2 مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات

مليون دولار عن كل تعادل

7.5 مليون دولار لكل فريق يبلغ ثمن النهائي

13.125 مليون دولار لربع النهائي

21 مليون دولار لنصف النهائي

30 مليون دولار للوصيف

40 مليون دولار للبطل