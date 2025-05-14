مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 06:36 مساءً - وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الديني، وكذا طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، وذلك بما يسهم في اتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، بتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.