هيئة الأرصاد توضح حقيقة لـ العاصفة شيماء التى تمر على مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 06:36 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر البلاد بعاصفة جوية أطلق عليها رواد التواصل الاجتماعي اسم "العاصفة شيماء".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة، قائلة: مفيش أى عواصف هتأثر على جمهورية مصر العربية هذه الفترة أو الفترة المقبلة، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الصفحات التى تتحدث باسم هيئة الأرصاد وهدفها إثارة الجدل وتداول معلومات غير صحيحة عن حالة الطقس.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 15 مايو 2025، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.