نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية والعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية ومراكز ومدن منشأة القناطر وأبو النمرس والعياط والبدرشين وأطفيح وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين في حي العجوزة بحث شكوي التضرر من وجود تسريب مياه وعدم تنفيذ قرارات الترميم وإزعاج ناتج عن محل تجاري يمارس نشاطه دون الحصول على التراخيص اللازمة وطلب ترميم أحد الشوارع ووضع طبقة أسفلتية.

وعلى الفور وجه رئيس الحي الإدارات المختصة بسرعة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حي جنوب الجيزة تضرر أحد المواطنين من قيام محل مخالف باستخدام أسطوانات أنابيب الغاز مما قد يهدد أمن وسلامة قاطني العقار وعلى الفور قام رئيس الحي بتكليف إدارة رخص المحال بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المحل.

كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر فحص عدد من شكاوى المواطنين بقرى برقاش ونكلا والجلاتمة وبهرمس والتي تضمنت تعديات على الطريق العام وبناءً مخالفًا وعدم الحصول على نموذج 8 في ملف التصالح حيث وجه رئيس المركز الإدارات المختصة بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس وردت شكاوى من قرى الحرانية ومنيل شيحة وزاوية أبو مسلم وطموه ونزلة الأشطر وتضمنت عدم رفع مخلفات القمامة وعدم الحصول على نموذج 8 في ملف التصالح وطفح مياه الصرف وعدم وجود خدمة صرف صحي بالشارع وطلب سرعة صرف رخصة بناء وعلى الفور وجه رئيس المركز الإدارات المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهد لقاء المواطنين بمركز ومدينة البدرشين فحص عدد من الطلبات بقرى منشأة دهشور والعزيزية والشوبك الغربي والطرفاية والشنباب وعزبة الشيمي.

كما تم بحث الشكاوى المقدمة من اهالي العياط بقرى المتانيا والسعودية والتي تضمنت تضرر المواطنين من طفوحات الصرف الصحي مما أثر على السلامة الإنشائية للمنازل فضلًا عن مناقشة المخطط التفصيلي لمدينة العياط حيث يجري التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان والمرافق بالجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم بحث عدد من الطلبات المقدمة من قرى صول والكداية ومنيل السلطان ومنشأة سليمان وشملت التضرر من عدم إصدار رخصة بناء ووجود مخلفات قمامة وطلب رخصة ترميم.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

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