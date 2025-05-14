نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء تنطلق بقافلة دعوية إلى شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن انطلاق قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء يومي الخميس والجمعة المقبلين، الموافق، الخامس عشر، والسادس عشر من مايو الجاري 2025 للميلاد، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وذلك انطلاقًا من رسالتها الدينية والدعوية، وفي إطار الشراكة المستمرة بين المؤسسات الدينية المصرية

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحضور الميداني للخطاب الديني الوسطي، وتكريس مفاهيم الانتماء والعيش المشترك، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتضم القافلة نخبة من العلماء والدعاة يمثلون الجهات الثلاث حيث يتوجهون إلى شمال سيناء لعقد لقاءات دعوية ومحاضرات وندوات حوارية في عدد من مراكز المحافظة.

وتؤكد دار الإفتاء أن هذه القافلة تأتي في سياق رؤيتها لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الدين السمحة، وتثبيت أسس الوسطية في مواجهة الأفكار المتطرفة، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار المجتمع وبناء الإنسان.