نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط سائقًا لتعديه لفظيًا على الركاب بفيصل وتتحفظ علي السيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهاز السرفيس والنقل الجماعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد سائقي سيارات السرفيس بخط الطالبية فيصل المنشية وذلك بعد رصد شكوى المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي بتعديه لفظيًا على الركاب خلال استقلالهم للسيارة.

وعلى الفور تم توجيه حملة من جهاز السرفيس وتم ضبط السائق والسيارة محل الشكوى والتحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي باستمرار المتابعة ورصد أي حالات للخروج عن الآداب العامة في التعامل مع المواطنين مشيرًا إلى أن دور الجهاز الرقابي لا يقتصر فقط على إلزام السائقين بالتعريفة واشتراطات الترخيص وخط السير وإنما يمتد ليشمل أيضًا الحفاظ على الآداب العامة وعدم التعدي على الركاب.

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