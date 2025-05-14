نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم الصناعات الريفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore) توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والشركة بهدف التعاون في مجال توفير بيانات الاستعلام الائتماني عن العملاء المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من الصندوق.

وقام بتوقيع البروتوكول عن الطرف الأول الأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وعن الطرف الثانى المهندسة سيونارة الأسمر نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore)، وحضر التوقيع قيادات العمل بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وقيادات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore) .

يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين، حيث توفر الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (iscore) تقارير ائتمانية عن العملاء المتقدمين لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية للحصول على تسهيلات ائتمانية وفقا للتقييم الائتمانى الخاص بهم، وذلك لتكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات اللازمة للعملاء لتقييم المخاطر الائتمانية والتوسع في منح الائتمان وبما يعزز الشمول المالى وتشجيع التمويل الرقمى ودعم المستفيدين بإنشاء سجل وهوية ائتمانية.

كما يستهدف البروتوكول، الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين من التسهيلات الائتمانية خاصة في المحافظات والأقاليم والمناطق النائية من الشباب والمزارعين لمساعدتهم في التمويلات وإنشاء مشروعاتهم الخاصة بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستفادة من قدرات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore) في مجال تحليل البيانات وقاعدة البيانات الضخمة التي تمتكلها.

وتضمن بنود البروتوكول توفير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore) خدمات الدعم الفنى والتدريب على كيفية استخدام النظام بما يتضمن الاستعلام والاقراربالبيانات الائتمانية مع ضمان حماية البيانات والمعلومات.

ويعد البروتوكول أحد خطوات الصندوق لتعزيز عمله فى إطار إعادة الهيكلة بشكل احترافى ومساعدة صناع القرار على بناء القرارات والسياسات وفق قواعد بيانات ائتمانية شاملة ومحدثة عن العملاء تسهم فى توفير منتجات مالية مناسبة وتعزيز الثقة مع العملاء والمؤسسات والوصول إلى العميل المستهدف.

هذا ويعد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ذراعا تنمويا لوزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق الشمول الاقتصادى ولتمكين الأسر والمشمولة بمظلة الدعم من التخارج من الفقر خاصة فى الريف من صغار الفلاحين وهو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الارتفاع بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل وحماية الاسر القريبة من خط الفقر.

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