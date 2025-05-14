بروتوكول تعاون بين شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين وشركة "المنتور" لتعزيز المهارات الإعلامية

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أحمد جودة - القاهرة - الاتفاق يشمل توفير تدريب مجاني وخصومات لتطوير مهارات الصحفيين في الإعلام الرقمي

وقّعت شركة "المنتور"، الرائدة في مجال التعلم والتدريب الإلكتروني، بروتوكول تعاون مع شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين المصرية،بهدف دعم وتطوير الكفاءات الإعلامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع جاهزية الصحفيين لمواكبة متطلبات الإعلام الرقمي الحديث.

تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الصحفيين العاملين في قطاع التكنولوجيا من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة. فمع تطور الأدوات الرقمية، وتنامي أهمية تحليل البيانات، وانتشار الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، أصبح من الضروري أن يمتلك الصحفي أدوات معرفية وتقنية حديثة تؤهله لإنتاج محتوى احترافي يلبي احتياجات الجمهور ويواكب المتغيرات.

يشمل بروتوكول التعاون إتاحة الدخول المجاني لصحفي شعبة الاتصالات إلى مكتبة "المنتور" الرقمية، والتي تضم مئات الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام الرقمي، والتحقق من المعلومات، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى المرئي، بالإضافة إلى مهارات الكتابة والتحرير والنشر عبر المنصات الرقمية.

كما ينص البروتوكول على تقديم خصم خاص على الاشتراكات المدفوعة لخدمات "المنتور"، سواء للصحفيين أو لأفراد أسرهم، دعمًا لجهود التعلم المستمر ورفع الكفاءة المهنية.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ إبراهيم كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "المنتور": “نحن نؤمن بأن الصحافة هي حجر الزاوية في بناء وعي المجتمعات، وأن مواكبتها للتطور التكنولوجي لم تعد خيارًا بل ضرورة. من هنا جاءت هذه الشراكة مع نقابة الصحفيين المصرية انطلاقًا من التزامنا بالمساهمة في إعداد جيل جديد من الصحفيين يمتلكون أدوات المستقبل، ويستطيعون تقديم محتوى يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. إن الصحفي اليوم بحاجة إلى مهارات جديدة تتجاوز الكتابة والتحرير، وتشمل فهم البيانات، والتفاعل مع المنصات الرقمية، وصناعة محتوى متنوع يواكب اهتمامات الجمهور”.

وتابع كامل قائلًا: “ توفر المنتور عبر منصتها محتوى تدريبيًا متجددًا تم تطويره على أيدي خبراء دوليين، يجمع بين الجوانب التقنية والعملية، ويعزز من قدرة الصحفي على تحليل المعلومات وتقديمها بأسلوب احترافي وجذاب. نحن فخورون بالمساهمة في دعم الجسم الصحفي المصري، وملتزمون بتوسيع هذا التعاون ليشمل مبادرات أوسع مستقبلًا، سواء من خلال ورش عمل متخصصة أو برامج تدريب مباشر، بما يسهم في تطوير المهارات الإعلامية في مختلف التخصصات”.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمد لطفي، رئيس شعبة صحفي الاتصالات، أهمية هذه الخطوة بقوله: “تأتي هذه المبادرة في وقت دقيق، يتطلب من الصحفيين أدوات جديدة لفهم وتحليل المشهد الإعلامي المتغير. التكنولوجيا اليوم ليست فقط وسيلة للنشر، بل شريك أساسي في صناعة المحتوى، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة التي نأمل أن تنعكس إيجابيًا على جودة المخرجات الصحفية وقدرة الصحفي على المنافسة في بيئة رقمية متسارعة”.