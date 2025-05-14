نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| السيسي يستعرض استراتيجية بناء الإنسان وتطوير المنظومة الصحية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة المصرية على الارتقاء بالعنصر البشري وتحقيق رؤية "مصر 2030" اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

و تناول اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية، من أبرزها خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، واستراتيجية الدولة لتحسين الخصائص السكانية وخطط تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتوطين صناعة الدواء والارتقاء بقدرات العاملين في القطاع الطبي مع التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره حجر الأساس في عملية التنمية المستدامة.

المشروع القومي لبناء الإنسان



استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان وركزت الخطط على التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى إنشاء 300 مركز تنمية بشرية متكامل في المحافظات، بهدف تطوير المهارات الثقافية والتعليمية والرياضية والصحية، وتهيئة الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي.

تحسين الخصائص السكانية



عرض الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تهدف إلى معالجة التحديات السكانية من خلال خفض معدلات التقزم وفقر الدم والسمنة بين الأطفال.

وأشار إلى أن معدل النمو السكاني السنوي انخفض إلى 1.34٪ في عام 2025 مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2024، مما يعكس نتائج إيجابية للجهود الحكومية.

طفرة في تطوير المستشفيات والبنية التحتية الصحية



اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الصحة، والتي شملت تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي 2025 بتكلفة تقارب 11.7 مليار جنيه.

وتضمنت هذه المستشفيات 2649 سريرًا من بينها 458 سرير رعاية مركزة، و442 حضانة، و542 ماكينة غسيل كلوي، و95 غرفة عمليات. كما تم الانتهاء من 11 مستشفى في 10 محافظات، من بينها مستشفى الفيروز بجنوب سيناء، ومجمعات صحية في قنا وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والغربية.

المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل



استعرض وزير الصحة خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل خمس محافظات جديدة، وتضم تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديد، بإجمالي 65 مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 10،517 سرير.

كما تشمل الخطة إنشاء 534 وحدة رعاية أولية، ليصل المجموع إلى 669 وحدة ومركز رعاية، بتكلفة إجمالية قدرها 115 مليار جنيه. ووجه الرئيس بسرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية مع ضمان الجودة العالية.

تحول رقمي صحي وذكاء اصطناعي في قلب المستقبل الطبي



عرض وزير الصحة مشروع إنشاء منظومة صحية رقمية شاملة تتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال سجلات صحية إلكترونية، ومنصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة الطبية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية لتأهيل الطلاب مبكرًا للثورة التكنولوجية القادمة.

المبادرات الرئاسية للصحة العامة



تابع الرئيس تطورات المبادرات الرئاسية التي تخدم مختلف الفئات العمرية، وبلغ عددها 15 مبادرة قدمت أكثر من 234 مليون خدمة صحية عبر 3527 وحدة صحية.

كما اطلع على إنجازات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي عالجت نحو 2.69 مليون مواطن منذ عام 2018، ومبادرات العلاج على نفقة الدولة التي غطت 2.1 مليون حالة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 23.2 مليار جنيه.

توطين صناعة الدواء وتطوير الكوادر الطبية



استعرض الاجتماع جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه الرئيس بتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما شدد على ضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي، وتكثيف برامج التدريب الحديثة، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الدوائي في مصر.