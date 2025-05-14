نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: بناء الإنسان أولوية وطنية شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي في قلب خطة التنمية البشرية



في مواصلةٍ لنهجه الإصلاحي الرامي إلى بناء الإنسان المصري كركيزة أساسية للتنمية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا، يوم الأربعاء 14 مايو 2025، لمتابعة محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن المشروع القومي لبناء الإنسان يشكل أولوية استراتيجية، ويتضمن خطوات متكاملة تشمل التعليم، الصحة، الثقافة، التأهيل لسوق العمل، ودمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مما يعكس تحولًا نوعيًا في مسار الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

محاور بناء الإنسان: خطة شاملة متعددة الأبعاد

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي يقودها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتنفذ بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وقد شملت الخطة:

زيادة عدد الحضانات للأطفال دون السادسة، كجزء من بناء الشخصية مبكرًا.

إنشاء 300 مركز تنمية بشرية متكامل في مختلف المحافظات، لتطوير المهارات الثقافية والتعليمية والرياضية.

تأهيل الأجيال لسوق العمل المستقبلي، من خلال محاور متكاملة تشمل الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى خلق مواطن مصري قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.

الصحة: تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة

شغل قطاع الصحة حيزًا كبيرًا من الاجتماع، حيث تم استعراض المشروعات القومية الجارية، ومن أبرزها:

الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي 2025، بتكلفة 11.7 مليار جنيه، بإجمالي 2649 سريرًا، منها 458 سرير رعاية مركزة.

توفير 542 ماكينة غسيل كلوي و95 غرفة عمليات، لتعزيز البنية الصحية.

كما تم الإعلان عن الانتهاء من تطوير 11 مستشفى أخرى في عشر محافظات، منها مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى طنطا، ومستشفيات في المنيا، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، وأسوان، مع تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي.

منظومة التأمين الصحي الشامل: توسع جغرافي وخدمي

تأكيدًا على حرص الدولة على العدالة الصحية، استعرض الاجتماع خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل:

تطوير 11 مستشفى.

إنشاء 19 مستشفى جديدًا.

رفع إجمالي عدد المستشفيات إلى 65 بسعة 10517 سرير.

إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل الإجمالي إلى 669 وحدة.

بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه، وجه الرئيس بسرعة التنفيذ مع الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.. مستقبل الرعاية الصحية

أبرز ما جاء في الاجتماع أيضًا هو استعراض خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة، تتماشى مع التحول الرقمي و"رؤية مصر 2030"، وتشمل:

إنشاء سجلات صحية إلكترونية.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والإدارة الصحية.

منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية.

شراكات دولية لضمان استدامة التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، لتأهيل أجيال قادرة على قيادة المستقبل الرقمي للدولة.

المبادرات الرئاسية: خدمات صحية شاملة من الطفولة للشيخوخة

استعرض الاجتماع نتائج 15 مبادرة رئاسية لتحسين الصحة العامة، منها:

تقديم أكثر من 234 مليون خدمة صحية عبر 3527 وحدة صحية.

علاج 2.69 مليون مواطن في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 2018، بتكلفة 24.7 مليار جنيه.

علاج 2.1 مليون مواطن على نفقة الدولة في 2025، بتكلفة 23.2 مليار جنيه.

كل هذه الأرقام تؤكد حجم الجهد المبذول لضمان وصول الرعاية الصحية لكل مواطن، من الولادة وحتى سن 65 عامًا.

توطين صناعة الأدوية والتدريب الطبي الحديث



شدد الرئيس على أهمية دعم جهود توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، بما يسهم في:

تلبية احتياجات السوق المحلي.

تعزيز الصادرات المصرية.

تقليل الاعتماد على الاستيراد.

ووجّه الرئيس كذلك إلى تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، مع زيادة مشاركتهم في برامج تدريب حديثة، خاصة تلك التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

رؤية شاملة لبناء الإنسان في مصر الحديثة

ما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاجتماع يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري، تقوم على ركيزتين أساسيتين: الصحة والتعليم، مع دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمسار مستقبلي ثابت.

فالرهان الحقيقي لمصر 2030 لا يقوم على المشروعات فقط، بل على العقول المؤهلة والأجساد السليمة والمهارات المتطورة، التي يمكنها أن تصنع الفرق في الحاضر والمستقبل.



