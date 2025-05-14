نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة للملحقين العسكريين العرب بالأكاديمية والمشروعات القومية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

وعدد من المشروعات القومية.

وخلال زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن الأكاديمية، كما تفقد عدد من المنشآت التعليمية للتعرف على الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى المنظومة التعليمية بالأكاديمية.

كما تم تنظيم زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة شاهدوا خلالها أبرز المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى تم تنفيذها والتى تعكس النقلة الحضارية للدولة المصرية وتعزز من مكانتها على خريطة التنمية العالمية.

كما تم تنظيم زيارة إلى هيئة قناة السويس لمتابعة منظومة إدارة عملية عبور السفن والحاويات التى تدار بأعلى كفاءة واحترافية بإعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، أعقبها حضور مراسم توقيع عدد من إتفاقيات الشراكة الإستراتيجية بين هيئة قناة السويس والعـديد من الشركات العالمية بهدف تطوير آداء عمل القناة.

وفى ختام الفعاليات أشار أعضاء وفد الملحقين العسكريين إلى أهمية تنظيم تلك الزيارات فى التعرف على الجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، كما أعربوا عن إعتزازهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة والتى تعزز روابط العلاقات العسكرية بين الدول وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.