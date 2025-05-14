نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تنفي تحصيل رسوم عبور قناة السويس بالجنيه المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رد رسمي على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات مؤكدًا عدم صدور أي قرارات في هذا الشأن.

لا تغيير في نظام تحصيل الرسوم

أوضح المركز الإعلامي أن تحصيل رسوم عبور السفن مستمر كما هو معمول به، ويتم بالعملات الأجنبية المعتمدة دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا.

الرسوم تُسدد بالعملات الأجنبية المعتمدة

أكد البيان أن النظام القائم يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويعزز في الوقت ذاته من ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.

قائمة العملات المعتمدة للسداد

أشار المركز إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم عبور قناة السويس تشمل:

الدولار الأمريكي

الجنيه الإسترليني

اليورو

الين الياباني

الدولار الكندي

الكرون السويدي

الكرون الدنماركي

الكرون النرويجي

الفرنك السويسري

اليوان الصيني

قناة السويس تحافظ على مكانتها الدولية

واختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن قناة السويس تواصل أداء دورها الحيوي في دعم حركة التجارة العالمية، بفضل ما تتمتع به من ثقة دولية واستقرار في سياساتها المالية والاقتصادية.