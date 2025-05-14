السيسي يوجه بإدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم ويستعرض جهود الدولة في الصحة العامة

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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجه بإدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

و شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير المناهج التعليمية بإدخال الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، ودعم توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في التعليم



وجه الرئيس السيسي الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية ضمن المناهج الدراسية، في خطوة تهدف إلى تأهيل الطلاب للانخراط في مستقبل رقمي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع أدوات العصر الحديث وتحقيق التنمية الشاملة.

عرض حول المبادرات الصحية الرئاسية



استمع الرئيس إلى عرض تفصيلي بشأن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة العامة، والتي تغطي مراحل عمرية مختلفة من الطفولة حتى الشيخوخة.

وقدمت هذه المبادرات أكثر من 234 مليون خدمة صحية من خلال 3527 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية كما تم استعراض نتائج مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي نجحت في علاج نحو 2.69 مليون مواطن منذ انطلاقها في يوليو 2018 بتكلفة إجمالية بلغت 24.7 مليار جنيه.

علاج المواطنين على نفقة الدولة



تم كذلك عرض جهود الدولة في تقديم العلاج على نفقة الدولة، حيث تم علاج نحو 2.1 مليون مواطن خلال عام 2025، بتكلفة بلغت 23.2 مليار جنيه، ما يعكس حجم الجهد المبذول لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية



اطلع الرئيس السيسي على خطط الدولة لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مشددًا على أهمية تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادرات مصر من المنتجات الدوائية والطبية.

تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي



أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة العمل، وزيادة مشاركة الكوادر الطبية في البرامج التدريبية الحديثة، مع تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والخدمات الطبية.



