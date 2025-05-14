نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انعقاد المجلس الخمسين لقراءة "صحيح البخاري "من مسجد الإمام الحسين.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعقد اليوم الأربعاء الموافق 14 من مايو 2025 م، المجلس الخمسون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـرضي الله عنه- بالقاهرة، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.



تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف، الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.