نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد جامعة حلوان يشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد من الجامعة في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية، والذي انعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبقيادة مصر لرئاسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وقد جاءت مشاركة جامعة حلوان في المؤتمر برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

على مدار يومين من النقاشات المكثفة والجلسات التفاعلية، شهد المؤتمر حضور نخبة متميزة من القيادات النسائية والخبراء والمشاركين من مختلف الدول العربية.

وبرز في الجلسة الختامية الدور البارز للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي ألقت "إعلان القاهرة"، بحضور شخصيات بارزة من بينها الدكتورة ماريان عازر عضو المجلس، والسيدة رويدة حمادة منسى الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة، والسيدة نورا أسامة مديرة التخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية. وقد حمل إعلان القاهرة ثمانية توصيات عاجلة تعكس رؤى استراتيجية لتعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا.

وتضمن الإعلان دعوة لتبني رؤية عربية موحدة لمواجهة العنف السيبراني، وضرورة إعداد برامج توعية وتثقيف رقمي وقانوني للفتيات، وتطوير التشريعات الحامية لهن، إلى جانب تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في سياسات الأمن السيبراني والتحول الرقمي. كما شدد الإعلان على أهمية دعم المرأة الفلسطينية في مواجهة أشكال العنف كافة، لا سيما العنف الرقمي، معتبرًا تمكينها في الفضاء السيبراني حقًا أساسيًا لا يتجزأ من نضالها الوطني والإنساني.

شهدت الجلسة الختامية كذلك إطلاق الدليل التدريبي الذي أعدته منظمة المرأة العربية حول إعداد التقارير الوطنية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بالإضافة إلى الإعلان عن "جائزة الفتاة العربية" التي تمثل منصة جديدة لتكريم المبادرات النسائية الشابة.

وشارك الوفد تحت الإشراف العام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة

علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذة اميرة محمد نبيل مدير ادارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزى إشراف الوفد.