نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سها النقاش رئيسًا لقناة النيل الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف الإعلامية سها النقاش برئاسة قناة النيل الثقافية.

ولدت سها النقاش في باريس عام 1969، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1991، ثم التحقت بالتليفزيون المصري عقب تخرجها؛ حيث شغلت مواقع متعددة في قنوات النيل للأخبار والنيل الدولية والنيل الثقافية، كما عملت خارج ماسبيرو في قناة أون تي في ومؤسسة طومسون رويترز.