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سها النقاش رئيسًا لقناة النيل الثقافية

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سها النقاش رئيسًا لقناة النيل الثقافية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف الإعلامية سها النقاش برئاسة قناة النيل الثقافية. 

ولدت سها النقاش في باريس عام 1969، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1991، ثم التحقت بالتليفزيون المصري عقب تخرجها؛ حيث شغلت مواقع متعددة في قنوات النيل للأخبار والنيل الدولية والنيل الثقافية، كما عملت خارج ماسبيرو في قناة أون تي في ومؤسسة طومسون رويترز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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