جامعة حلوان:مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات المجال الرياضي التحديثات والإبداع

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية علوم الرياضة بنات، قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز، مؤتمرًا علميًا سنويًا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سناء مأمون وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أميمة حجازي رئيس المؤتمر ورئيس القسم.

ويأتي المؤتمر في ظل ما يشهده المجال الرياضي من تطور كبير في السنوات الأخيرة نتيجة للتقدم التكنولوجي والبحث العلمي، ما انعكس بشكل مباشر على طرق التدريب، الأداء، التعليم الرياضي، والإدارة الرياضية. وتعمل كلية علوم الرياضة للبنات بجامعة حلوان على مواكبة هذه التغيرات من خلال إدخال مفاهيم جديدة، وتطوير المناهج، وتعزيز الإبداع في البرامج التعليمية.



وناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة في تطبيقات المجال الرياضي، التحديثات، والإبداع في مجال التمرينات والجمباز، وشارك في مناقشات المؤتمر الدكتورة مرفت الطوانسي وكيل الكلية الأسبق، والدكتورة هناء فهمي مدير وحدة الجودة الأسبق.

وتهدف هذه الفعاليات العلمية المتميزة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الرياضة، وتركز على إعداد كوادر رياضية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة والمتسارعة في المجال الرياضي، كما تساهم في تحقيق التميز والريادة على المستوى المحلي والإقليمي، وأيضًا تسعى إلى توفير بيئة علمية محفزة للباحثين والرياضيين، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال علوم الرياضة.