مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال التطوير بمنطقة أرض مطار إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 01:33 مساءً - قامت المهندسة منى عبدالسلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار امبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية ميدانية موسعة للعمارات الجاري تطويرها بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضحت المهندسة منى عبدالسلام، أن تطوير أرض مطار إمبابة يتكون من 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: مشروع الوحدات السكنية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية و 222 محلا تجاريا، حيث تم تأكيد ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة للجزء السكني والاستعداد بتجهيز الوحدات المخصصة للبيع خلال الفترة القادمة، وطرح المحال الموجودة بالمشروع للبيع لتوفير المتطلبات الأساسية لساكني المشروع ورفع معدلات التنمية.





وتفقدت رئيس الجهاز ومرافقوها، المرحلة الثانية من منطقة مطار امبابة، والتي تضم مشروع حديقة الجيزة بارك على مساحة 38 فدانا، وهى حديقة ترفيهية يتردد عليها آلاف المواطنين بشكل يومى من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة والرحلات المدرسية، موجهةً بضرورة العمل على متابعة أعمال التشغيل والصيانة بها، والبحث عن فرص استثمارية جديدة عن طريق توسيع الأنشطة الترفيهية المقدمة من قبل الحديقة للمترددين عليها والاستغلال الأمثل لمساحات الحديقة.





بينما المرحلة الثالثة تضم أرضا فضاء على مساحة 48 فدانا، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة البدء في إعداد الفرص الاستثمارية لتلك القطعة نظراً لموقعها المتميز، وقربها من المحاور الرئيسية للقاهرة الكبرى.

وأكدت المهندسة منى عبدالسلام، ضرورة زيادة عدد العاملين في جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمعايير المعتمدة.

جدير بالذكر أن منطقة أرض مطار امبابة من المشروعات الجاهزة للاستثمار تمهيداً للاستفادة منها، والبدء في تدشين مشروعات جديدة.