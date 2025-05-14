مصر تبحث تعزيز التعاون مع مركز اليونسكو للابتكار في التعليم العالي

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أحمد جودة - القاهرة - اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث آليات تعزيز التعاون مع مركز اليونسكو الدولي للابتكار في التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا. وشدد على أهمية أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع، استثمارًا للقدرات البشرية التي نمتلكها من المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن الابتكار بات أداة أساسية لبناء مجتمع عصري مستنير قادر على تجاوز التحديات.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بوفد مركز اليونسكو الدولي للابتكار في التعليم العالي (ICHEI)، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة عين شمس، وبنك المعرفة، وذلك بحضور الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن فريد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز اليونسكو الدولي للابتكار في التعليم العالي (ICHEI) يُعد نموذجًا متميزًا لأهمية الشراكات الدولية، لا سيما في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأوضح أن المشروعات المشتركة بين المركز والوزارة تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المتميز بما يعزز الابتكار والتنمية المستدامة بين الجانبين المصري والصيني.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة وفاء الشربيني، مساعد الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الدولي، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو.



ومن الجانب الصيني حضر عموم فانغ، نائب مدير مركز اليونسكو الدولي للابتكار في التعليم العالي (ICHEI)، لي رويو، مسؤول برنامج مكتب الشراكة العالمية والبرامج.