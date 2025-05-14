نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: توفير 1191 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتعيين 150 شابًا من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية وجاء في مقدمة الجهود قيام المديرية بتوفير 1191 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وتعيين 150 شابًا من أبنائنا ذوي الهمم وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأضاف المحافظ أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على 119 منشأة يعمل بها 11923 عاملًا وأسفر ذلك عن تحرير 128 محضرًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

كما تم التفتيش على 41 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، يعمل بها 15020 عامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

واشار المحافظ إلى قيام المديرية بصرف منحة شهر رمضان ومنحة عيد الفطر لعدد 22 ألف و205 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات بالمديرية.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل على الحد من مشكلة البطالة من خلال عدة محاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات لنشر ثقافة العمل الحر، أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل أنه تم تنفيذ 4 ندوات خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها 85 عاملًا، بالإضافة إلى استخراج 3905 شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.