نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتأهيل الكوادر التعليمية بأعلى المعايير العلمية والفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك لمتابعة الجهود الوطنية المبذولة لتطوير منظومة التعليم في مصر، لا سيما ما يتعلق بمحاور اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية.

تطوير شامل لآليات اختيار الكوادر التعليمية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من أجهزة الدولة المعنية لتحديث آليات اختيار المعلمين، بما يضمن الوصول إلى كوادر تدريسية مؤهلة علميًا وفنيًا وشخصيًا على أعلى مستوى، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الجهود تشمل الاستفادة من موارد الدولة المختلفة لدعم العملية التعليمية، حيث يتم الاعتماد على أحدث الأساليب والممارسات في تأهيل المعلمين وتنمية قدراتهم، بما يواكب التطورات العالمية في المجال التربوي.

استعراض محاور تأهيل المعلمين وبناء قدراتهم

وقد شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لعدد من محاور التأهيل التربوي والفني، وفي مقدمتها بناء المهارات الشخصية والمهنية للمعلمين، وتطوير قدراتهم على التعامل مع مختلف الفئات العمرية للطلاب، وتبني أساليب تعليم تفاعلية تحفز التفكير النقدي والإبداعي.

وتضمنت المناقشات مقترحات للاستفادة من الخبرات العسكرية والانضباط المؤسسي في دعم العملية التعليمية، من خلال برامج تدريبية تشاركية بين الأكاديمية العسكرية ووزارة التعليم، تسهم في رفع كفاءة المعلمين وتعزيز الانتماء والالتزام الوطني لديهم.

توجيهات رئاسية بتكامل الجهود الوطنية لتطوير التعليم

ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة من أجل تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم، تبدأ من تأهيل المعلم، مرورًا بتحديث المناهج، وصولًا إلى خلق بيئة تعليمية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

كما شدد الرئيس على أن الارتقاء بالمعلم هو حجر الأساس لأي إصلاح تعليمي حقيقي، وأن عملية تأهيل الكوادر التعليمية يجب أن تتم وفق أعلى المعايير العلمية والفنية والأخلاقية، بما يعكس الأهمية البالغة لدور المعلم في بناء أجيال المستقبل.