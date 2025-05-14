نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية العلوم بجامعة حلوان تنظم ندوة تأهيل الشباب في سوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار اهتمام جامعة حلوان بالقضايا البيئية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، نظمت كلية العلوم بالجامعة ندوة علمية بعنوان "تأهيل الشباب في سوق العمل البيئي"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور مجدي الحجري عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد العزوني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا الليثي، منسقة وحدة التدريب بالكلية.

حيث تؤكد جامعة حلوان حرصها الدائم على تمكين طلابها من التفاعل مع قضايا المجتمع والبيئة، من خلال تنظيم فعاليات تثري معارفهم وتؤهلهم لسوق العمل، وذلك في إطار رؤيتها للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

استضافت الندوة نخبة متميزة من المتخصصين بجهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء، حيث شاركت الدكتورة عزة حسين مدير إدارة خطط العمل البيئي، والدكتورة شرين عبد البديع أخصائي علاقات دولية ومؤتمرات، كمتحدثين رئيسيين.

وأشاد الدكتور مجدي الحجري، عميد الكلية، بموضوع الندوة الذي يعد من القضايا الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن البيئة ستكون محور المؤتمر الدولي للعلوم الذي تنظمه الكلية سنويًا في شهر أكتوبر. كما قدم الشكر للضيوف على مشاركتهم المثمرة في الندوة.

وتناولت الندوة التعريف بمهام وزارة البيئة، وأهمية تقييم الأثر البيئي، وتصنيف المشروعات، وأنواع الوظائف في المجال البيئي.

وقدمت الدكتورة عزة حسين شرحًا وافيًا حول آليات الحصول على تراخيص العمل كأخصائي أو استشاري بيئي، ومدقق للبصمة الكربونية، بالإضافة إلى التعريف بدور مكاتب ومراكز الاستشارات البيئية وأنشطة إعادة التدوير.

وألقت الدكتورة شرين عبد البديع، الضوء على أبرز الاتفاقيات الدولية التي تعمل وزارة البيئة من خلالها على تحسين نوعية الهواء والماء، ودورها في الحفاظ على البيئة من خلال التعاون الدولي.

وقد اختتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوح بين الطلاب والمحاضرين، تم خلالها الإجابة على العديد من الأسئلة والاستفسارات، حيث أعربت الدكتورة عزة حسين عن استعدادها لتقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية للطلاب، مقدمة من شركة "النورس للخدمات البيئية".