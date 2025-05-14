الرئيس السيسي يؤكد أولوية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية في اجتماعه مع الوزير عبد اللطيف ومدير الأكاديمية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 12:36 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أطلع خلال الإجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والإستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الإجتماع في هذا الصدد استعراضاً لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات إختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم، كما أكد سيادته على ضرورة الإهتمام بالمعلم بإعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.