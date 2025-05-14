مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 12:36 مساءً - أكدت جمهورية مصر العربية في بيان صحفي قادر عن وزارة الخارجية، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الشقيق الليبي.

وأهابت جمهورية مصر العربية بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس، ولكن هناك أية أحداث تم فيها إبلاغ المواطنين المصريين، علمًا بأنه تم رقم هاتف التخصيص (00218914897985) لهذا الغرض.

وتدعو مصر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظا على مقدرات الدولة الليبية.