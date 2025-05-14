نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول نموذجية واستعدادات مكثفة على شاشة "مدرستنا 3" اليوم لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمساندة طلاب الثانوية العامة قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات، تواصل قناة "مدرستنا 3" أداء دورها التعليمي المتميز من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل ومكثف يخدم الطلاب بشكل مباشر وفعّال.

ويشهد اليوم، الأربعاء 14 مايو، بث مجموعة متتالية من الحلقات التعليمية المخصصة لحل النماذج الاسترشادية في عدد من المواد الأساسية، تشمل الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، واللغة الألمانية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الشعبتين العلمية والأدبية على حد سواء.

تبدأ الخريطة التعليمية اليومية للقناة في تمام السابعة صباحًا، وتستمر على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بهدف إتاحة الوقت الكافي للطلاب لمراجعة وفهم أبرز النقاط المحورية والمتوقعة في الامتحانات النهائية.

وتنطلق الحلقات بحزمة من أربع حلقات متتالية مخصصة لمادة الكيمياء، يتم خلالها مناقشة مجموعة من النماذج الاسترشادية والإجابة عنها بشكل مبسط ومنهجي، تليها ثلاث حلقات مخصصة لحل نماذج اللغة الألمانية، تركّز على تقديم إجابات نموذجية وتوضيح أنماط الأسئلة المحتملة.

أما طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، فسيكونون على موعد مع تغطية مكثفة لمادة الفيزياء تمتد حتى منتصف الليل، تتضمن تحليلًا دقيقًا للمسائل المعقدة وطرق الحل النموذجية، ثم تُستكمل الخريطة التعليمية بحلقات مخصصة لمادة الأحياء، تستمر حتى ساعات دوت الخليج، في سعيٍ واضح لتوفير مراجعة شاملة ومتعمقة.

وتتميز الحلقات بتقديمها من قِبل نخبة من المعلمين المتخصصين ذوي الخبرة في المواد الدراسية المختلفة، الذين يحرصون على عرض النماذج بطريقة مبسطة وسلسة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتُركّز على شرح طرق التفكير المطلوبة للإجابة عن أسئلة الامتحانات بنجاح وثقة.

وتأتي هذه الجهود في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على توفير مصادر دعم متنوعة وموثوقة للطلاب، تتماشى مع طبيعة النظام الجديد في الثانوية العامة، القائم على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

تجدر الإشارة إلى أن قناة "مدرستنا 3" تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12206 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وتُعد إحدى القنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة، والمخصصة بشكل كامل لشرح ومراجعة مناهج المرحلة الثانوية.