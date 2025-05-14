مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في ليبيا.. وتدعو المصريين بضرورة توخي الحذر

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبل قليل، بيانا صحفيا، تهيب فيه المصريين في ليبيا بضرورة توخي الحذر في ظل تصاعد الاشتباكات.

وجاء نص البيان كالآتي:

تتابع جمهورية مصر العربية، ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.

وتهيب جمهورية مصر العربية، بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار، والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس حال وجود أية أحداث تمس المواطنين المصريين، علمًا بأنه تم تخصيص رقم هاتف (٠٠٢١٨٩١٤٨٩٧٩٨٥) لهذا الغرض.

وتدعو مصر، كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظًا على مقدرات الدولة الليبية.