نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من موجة حارة تبدأ الجمعة.. ودرجات الحرارة تتجاوز 40 جنوبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استقرار الأجواء اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مع طقس معتدل إلى حار نسبيًا على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة أن هذا الاستقرار لن يدوم طويلًا، إذ من المنتظر أن تتأثر البلاد بموجة حارة تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ترتفع خلالها درجات الحرارة تدريجيًا على كافة الأنحاء.

ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة.. تحذير من موجة حارة

ووفقًا لتوقعات الهيئة، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى بداية الأسبوع المقبل نحو 38 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد حاجز الـ43 درجة مئوية، ما يدفع الهيئة إلى إصدار تحذيرات بضرورة توخي الحذر، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

وأوصت الأرصاد المواطنين بضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

الإكثار من تناول المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة قدر الإمكان خلال فترات الحر.

رياح وأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

وبحسب خرائط الطقس، تسود أجواء حارة شمالًا وشديدة الحرارة جنوبًا اليوم الأربعاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحري، بالإضافة إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وذلك بشكل متقطع وغير مؤثر على النشاط اليومي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المدن:

القاهرة الكبرى: 31 / 19

6 أكتوبر: 32 / 18

الإسكندرية: 25 / 18

طنطا: 32 / 18

الزقازيق: 32 / 19

الإسماعيلية: 33 / 20

السويس: 32 / 18

شرم الشيخ: 33 / 23

الغردقة: 37 / 24

أسيوط: 34 / 21

قنا: 39 / 23

الأقصر: 40 / 25

أسوان: 41 / 26

الفيوم: 32 / 20

المنيا: 33 / 21

الوادي الجديد: 37 / 24

أبوسمبل: 41 / 25

تنبيه عاجل من الأرصاد: احذروا من التعرض للشمس وابتعدوا عن الأماكن المفتوحة

حذرت الهيئة المواطنين من خطورة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن تأثير الموجة الحارة سيشمل كافة أنحاء البلاد، مع ازدياد حدة الشعور بالحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية والدلتا.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد مؤشرات على اضطرابات جوية شديدة أو عواصف، ولكن ينصح دائمًا بمتابعة النشرات اليومية والتحديثات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية.