نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «البحوث الفلكية» تكشف أسباب شعور المصريين بزلزال الكريت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم الأربعاء منطقة جنوب جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى شعور سكان عدد من المحافظات المصرية بالزلزال، خاصة القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.

وقال الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، إن المواطنين شعروا بالهزة لمدة تقل عن 20 ثانية، موضحًا أن الزلزال وقع على عمق بلغ 76 كيلو مترًا، وهو ما ساهم في انتشاره وشعور العديد من السكان به رغم بعد مركزه.

أسباب الشعور بالزلزال في القاهرة والدلتا

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، أن الزلزال يُصنف ضمن الزلازل فوق المتوسطة من حيث القوة، وأن عمقه الكبير لعب دورًا كبيرًا في وصول الموجات الزلزالية إلى المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن طبيعة التربة الطينية في محافظات الدلتا تجعلها أكثر تأثرًا بالموجات الزلزالية، مما يجعل المواطنين يشعرون بوضوح بالهزات الأرضية القادمة من مناطق بعيدة.

لا خطر من تسونامي.. والمعهد يطمئن المواطنين

طمأن المعهد المواطنين بعدم وجود أي إنذارات بحدوث موجات تسونامي نتيجة الزلزال، وذلك لأن قوته أقل من 7 درجات، وهو الحد الأدنى الذي قد يؤدي إلى حدوث تسونامي في البحر المتوسط.

وأكدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تسجيل الهزة في تمام الساعة 01:51:15 صباحًا بتوقيت القاهرة، على بعد نحو 631 كم شمال مدينة رشيد، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

معلومات فنية حول الزلزال

وبحسب البيان الرسمي، فقد تم تحديد موقع الزلزال عند خط عرض 35.12 درجة شمالًا، وخط طول 27.0 درجة شرقًا، وعمق بلغ 76 كيلو مترًا، وهو ما يفسر الشعور به في عدة مناطق رغم بعد مركزه الجغرافي.

ما هو الزلزال وكيف يحدث؟

الزلزال هو عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية لسطح الأرض، تحدث في وقت لا يتجاوز بضع ثوانٍ، وينتج عادة عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية. وتعرف البؤرة بأنها مركز الزلزال، الذي تنطلق منه الموجات الزلزالية.

وتنشأ الزلازل إما لأسباب طبيعية مثل النشاط البركاني أو الانزلاقات الأرضية، أو لأسباب بشرية نتيجة التفجيرات الصناعية أو الأنشطة في المحاجر. وتُعتبر الزلازل الناتجة عن الانزلاقات التكتونية هي الأشهر والأقوى.

الفرق بين قوة الزلزال وشدته

قوة الزلزال: هي كمية الطاقة المتولدة عن الزلزال وتُقاس بمقياس ريختر.

شدة الزلزال: تعتمد على عدة عوامل منها: عمق البؤرة، طبيعة التربة، التركيب الجيولوجي، والمسافة من مركز الزلزال.

ولهذا تختلف درجة شعور السكان بالهزة من منطقة لأخرى حتى داخل نفس الدولة، وقد تزيد شدتها في أماكن معينة وتقل في أماكن أخرى.