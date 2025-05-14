نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قسم الزلازل: لا يمكن التنبؤ بالزلازل عالميًا.. والأوضاع في مصر مستقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ما يمكن التوصل إليه علميًا هو توقع النشاط الزلزالي لكل منطقة بناءً على المعطيات الجيولوجية والتاريخية.

متابعة يومية على مدار الساعة للنشاط الزلزالي في مصر

وأوضح الدكتور شريف الهادي، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على رصد وتحليل النشاط الزلزالي داخل الجمهورية على مدار 24 ساعة يوميًا، وتقوم بتسجيل وتحليل كافة البيانات فور وقوع أي هزة أرضية، سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة.

وأشار إلى أن هذه التحليلات تشمل تحديد موقع الزلزال بدقة، وقوته، وعمقه، وتوزيعه الجغرافي، لافتًا إلى أنه يتم الإعلان الفوري عن أي نشاط زلزالي يتم رصده، بما يضمن الشفافية والمصداقية في التعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

الوضع الزلزالي في مصر مطمئن ومستقر

وشدد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على أن الوضع الزلزالي داخل الأراضي المصرية مستقر، ولا يوجد ما يدعو للقلق، موضحًا أن مصر تقع خارج نطاق الأحزمة الزلزالية النشطة عالميًا، وهو ما يفسر قلة عدد الزلازل القوية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف أن بعض الهزات الأرضية التي يتم رصدها داخل مصر تكون غالبًا ضعيفة أو متوسطة القوة، ولا تمثل خطورة على الأرواح أو المنشآت، مؤكدًا أن الجاهزية العلمية والفنية موجودة للتعامل مع أي طارئ زلزالي في حال حدوثه.