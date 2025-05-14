نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس حار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على معظم المناطق.

رياح نشطة وأتربة على المناطق المكشوفة

وأوضحت الهيئة في بيانها أن اليوم يشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على أنحاء متفرقة من الجمهورية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من الشعور بحرارة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مختلف المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

الوجه البحري والقاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 19

العاصمة الإدارية: 32 – 18

6 أكتوبر: 32 – 18

بنها: 31 – 19

دمنهور: 30 – 19

وادي النطرون: 32 – 20

كفر الشيخ: 29 – 18

المنصورة: 30 – 20

الزقازيق: 32 – 20

شبين الكوم: 30 – 19

طنطا: 30 – 18

مدن القناة والدلتا والسواحل

دمياط: 27 – 19

بورسعيد: 27 – 20

الإسماعيلية: 33 – 18

السويس: 31 – 17

العريش: 28 – 18

رفح: 27 – 18

رأس سدر: 31 – 19

نخل: 30 – 13

سانت كاترين: 26 – 12

الطور: 30 – 21

طابا: 27 – 20

شرم الشيخ: 33 – 23

السواحل الشمالية الغربية

الإسكندرية: 25 – 18

العلمين: 24 – 17

مطروح: 23 – 16

السلوم: 26 – 17

سيوة: 31 – 20

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 32 – 23

مرسى علم: 33 – 25

شلاتين: 41 – 27

حلايب: 38 – 28

أبو رماد: 40 – 26

رأس حدربة: 39 – 25

محافظات الصعيد

الفيوم: 32 – 20

بني سويف: 32 – 21

المنيا: 33 – 20

أسيوط: 34 – 21

سوهاج: 40 – 22

قنا: 41 – 25

الأقصر: 40 – 26

أسوان: 41 – 25

الوادي الجديد: 37 – 24

أبو سمبل: 41 – 25

نصائح الأرصاد للمواطنين

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتباع عدد من الإرشادات الوقائية خلال اليوم، من بينها: