نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم ورياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق مكشوفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، أجواءً حارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار موجة شديدة الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على معظم الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليومي، أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس في بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية:

الطقس في القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة طقسًا حارًا خلال ساعات النهار مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى ليلًا نحو 19 درجة.

الطقس في الإسكندرية:

تسود أجواء معتدلة في محافظة الإسكندرية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، مع نشاط نسبي في حركة الرياح قد يشعر به المواطنون.

الطقس في مطروح:

تشهد محافظة مطروح طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، وتبلغ درجة الحرارة العظمى نحو 23 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 16 درجة.

الطقس في سوهاج:

تسود أجواء شديدة الحرارة في محافظة سوهاج، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 40 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة.

الطقس في قنا:

تشهد محافظة قنا طقسًا شديد الحرارة أيضًا، حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية، فيما تبلغ درجة الحرارة الصغرى ليلًا نحو 25 درجة.

الطقس في أسوان:

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في محافظة أسوان، إذ تسجل العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى ليلًا 25 درجة، مع نشاط متوقع للرياح قد يكون مثيرًا للأتربة في بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج خلال فترات نشاط الرياح المحملة بالأتربة، بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، وارتداء أغطية الرأس والإكثار من شرب المياه.