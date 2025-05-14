نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" و"حياة كريمة" تطلقان أول معسكر لـ "مودة" لتعزيز التربية الإيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتأهيل الكوادر التطوعية لنشر رسائل التربية الإيجابية ضمن برنامج "مودة"، وذلك في المدينة الشبابية بمدينة الغردقة.

شهد افتتاح المعسكر حضور كل من راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، وصبري عبد الحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وهند جلال، نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة "حياة كريمة"، والدكتور محمود علام، رئيس القطاع الميداني بالمؤسسة.

وأكدت راندة فارس أهمية الشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" في دعم نشر مفاهيم التربية الإيجابية، مشيرة إلى أن هذا المعسكر يُعد انطلاقة لمرحلة جديدة من تأهيل المتطوعين، على أن تتبعه مرحلة ثانية تشمل باقي المحافظات، بهدف توسيع نطاق التغطية المجتمعية للبرنامج.

ويستهدف المعسكر في مرحلته الأولى تدريب 105 متطوعين من "حياة كريمة" يمثلون 13 محافظة هي: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر. ومن المقرر أن يتولى هؤلاء المتطوعون تدريب 50 ألف شاب وفتاة في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز انتشار رسائل التربية الإيجابية بشكل موسّع.

ويشمل البرنامج التدريبي، الممتد على مدار خمسة أيام، جلسات متخصصة حول مفاهيم التربية الإيجابية، الاستعداد للأبوة والأمومة، حقوق الطفل، وفهم المراحل العمرية والنمو، بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل مع الضغوط، والتواصل الفعال، والتخطيط للحملات المجتمعية.

كما يتم تزويد المشاركين بكتيب مرجعي بعنوان "رسائل مودة في التربية الإيجابية"، يتضمن محاور توعوية وإرشادية تساهم في تمكين المتطوعين من تنفيذ حملات فعّالة داخل المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين أساليب التربية داخل الأسر المصرية.

من جانبها، أكدت الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن الاستثمار في الإنسان هو محور استراتيجية المؤسسة، مشددة على أن تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة وأدوات التغيير هو الأساس في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

وأضافت أن المؤسسة نظمت أكثر من 15 معسكرًا تدريبيًا خلال العامين الماضيين، استهدفت فيها فئات عمرية متنوعة، وركزت على تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزيز ثقافة التطوع، مشيرة إلى أن التعاون مع "مودة" يمثل تجربة ميدانية جديدة تهدف لبناء كوادر قادرة على نشر الوعي المجتمعي وحماية كيان الأسرة المصرية من التحديات الراهنة.

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