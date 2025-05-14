نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت مدينة أوسيم التابعة لمركز الوراق بمحافظة الجيزة لزلزال خفيف مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025.

توقيت الزلزال

وشعر سكان مدينة أوسيم بوجود هزة أرضية خفيفة في تمام الساعة 1:50 دقيقة صباحًا، حيث استمرت هذه الهزة لمدة بضع ثواني ولم تتجاوز الدقيقة.

ولم يسفر الزلزال عن وقوع أي خسائر سواء كانت بشرية أو مادية.

دعاء الزلزال

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

يذكر أن الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، قال إن هزة أرضية قوية ضربت جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وأضاف الهادي، صباح اليوم الأربعاء: الزلزال قوي وشعر به جميع سكان رد الدلتا وشمال مصر.

وكان قد شعر سكان محافظة الإسكندرية يه أيضًا، في تمام الساعة 1:55 من صباح اليوم الأربعاء، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الزلزال، بما في ذلك قوته ومركزه.