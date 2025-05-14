نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل أول هزة أرضية ارتدادية (تابع) لزلزال البحر المتوسط الذي وقع فجر الأربعاء، وبلغت قوة التابع 2.69 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بعد 434 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، دون وقوع خسائر.

ويأتي هذا التابع بعد ساعات من الهزة الرئيسية التي وقعت في الساعة 01:51 فجر الأربعاء 14 مايو 2025، وكانت بياناتها على النحو التالي:



الموقع: على بعد 421 كم شمال مطروح

القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر

العمق: 76 كم

خط العرض: 35.12 شمالًا

خط الطول: 27.0 شرقًا

الزمن: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي



وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الرئيسية شعر بها عدد من سكان القاهرة وبعض المحافظات، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويتابع المعهد الوضع عن كثب، مؤكدًا أن التوابع المتوقعة ستكون ضعيفة وغير مؤثرة، ويهيب بالمواطنين الاطمئنان ومتابعة البيانات الرسمية فقط.