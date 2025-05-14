عبدالصادق: جامعة القاهرة تعزز شراكتها مع وكالة الفضاء المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2024-2025 حيث شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، محاضرة بعنوان "تكنولوجيا الفضاء في مصر"، ألقاها الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأدار الندوة الدكتور عبدالله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء، ولفيف من قيادات وكالة الفضاء المصرية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالدكتور شريف صدقي، أحد أبرز خريجي كلية الهندسة بالجامعة، ويمثل نموذجًا ملهمًا للكثير من الشباب. وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع وكالة الفضاء المصرية، لافتًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجامعات والمؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.

وعبر الدكتور شريف صدقي، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة لإلقاء محاضرة حول تكنولوجيا الفضاء في مصر، مؤكدًا أن الجامعة تتميز بسمعه دولية مرموقة وتضم نخبه متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مشيرًا إلى تطور تكنولوجيا الفضاء في مصر والتي تُعد سباقة في هذا المجال.

واستعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تاريخ إنشاء أول مرصد للفضاء في بولاق عام ١٨٣٨، والذي يُعد أكبر مرصد على مستوي العالم، مضيفًا أن جنوب افريقيا تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر عملت في مجال الفضاء عام 1960، تليهم دولة السودان والتي بدأت العمل في مجال الفضاء عام 1977، ثم تلتهم خلال فترة الثمانينيات ليبيا وتونس والمغرب، حتي أصبح لدينا 22 مؤسسة تعمل في هذا المجال.

وأوضح الدكتور شريف صدقي، أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات في مجال الفضاء داخل افريقيا يبلغ 7.7مليار دولار وهو يُعادل ١٪؜ من السوق العالمية، وتم إطلاق 61 قمرا صناعيا وهو ما يَعد رقما ضئيلا بين عدد الاقمار الموجودة على مستوى العالم والتي تبلغ 13ألف و300 قمر صناعي، مشيرًا إلى امتلاك مصر ١٣ قمرا وهي أول دولة في إفريقيا اطلقت اقمارا صناعية عام 1998 نايل سات 101، وموضحا الأنواع المختلفة للأقمار الصناعية المصرية ووظائفها المختلفة.

وقال الدكتور شريف صدقي، إن إجمالي وكالات الفضاء في العالم يبلغ 78 وكالة فضاء دولية، و24وكالة فضاء لديها قدرة علي إطلاق أقمار صناعية، و6وكالات فضاء لديها القدرة علي استكشاف الكواكب، و4 وكالات لديها مهمات كبرى، لافتًا إلى أن حجم الانفاق الحكومي العالمي على برنامج الفضاء بلغ 135 مليار دولار عام 2024، ومؤكدًا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بمجال الفضاء، وهي تمثل القوة الناعمة في هذا المجال علي مستوى افريقيا.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهداف الوكالة والتي تتمثل في إعداد أجيال مؤهلة في في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وتحقيق التواصل المجتمعي، مشيرًا إلي استراتيجية توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتي تضم التصميم، والبرمجيات، والتجميع والتكامل والاختبار، والتحكم في القمر والتشغيل الخاص به، لافتًا إلي فوز مصر برئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي اعتبارًا من نوفمبر 2023ولمدة 4 سنوات.

وقال الدكتور عبد الله التطاوي، إن الدكتور شريف صدقي هو أحد الشخصيات البارزة المتميزة، ويمتلك خبرة اقليمية ودولية عبر المؤسسات الأكاديمية ووكالات الفضاء في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلي سيرته العلمية ومسرته البحثية المتميزة والتي جعلته قدوة للكثير من الباحثين حيث قام بنشر 100بحث علمي فى المجلات العلمية المرموقة، وحصل علي 19 براءة اختراع في تصميم أنظمة الملاحة، لافتًا إلى جهوده الكُبري داخل وكالة الفضاء المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد منصور هيبة، أن مصر تمضي بخُطي ثابتة لتصبح الجزء الفاعل داخل المنظومة الدولية والعلمية وعلى كافة المستويات، مشيًرا إلي أهمية التعاون والتناغم بين وسائل الإعلام المصرية ووكالة الفضاء المصرية لتعريف الجمهور المتلقي باختصاصات الوكالة وما وصلت اليه مصر من انجازات متقدمة فى هذا المجال، وإمداد صناع القرار بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، تحقيقا لأهداف بناء الدولة المصرية، بما يليق بها كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا.

وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم حول فعاليات المحاضرة، بهدف تكوين جيلٍ واعٍ بتحديات العصر.

وعلى هامش المحاضرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووكالة الفضاء المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، كما أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، درع جامعة القاهرة للدكتور شريف صدقي تقديرًا لدوره الرائد والمتميز عبر موقعه ومسئولياته في وكالة الفضاء المصرية، كما أهدى د.شريف صدقى درع وكالة الفضاء المصرية للدكتور محمد سامي عبد الصادق، تقديرا لدوره فى قيادة جامعة القاهرة، وحرصه على تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة والوكالة.