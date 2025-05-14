"10 إرشادات من المعهد القومي للبحوث الفلكية عند شعورك بزلزال"

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أحمد جودة - القاهرة - الزلازل من الكوارث الطبيعية المفاجئة التي يصعب التنبؤ بوقوعها، لكن التصرف السليم في اللحظات الأولى يمكن أن يُنقذ الأرواح، قدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مجموعة من الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها فور شعورك بزلزال، لحماية نفسك ومن معك.

الإرشادات العشرة بالتفصيل

1. التزام الهدوء وعدم الهلع

الشعور بالذعر يؤدي إلى قرارات خاطئة.

حاول طمأنة من حولك، خاصة الأطفال وكبار السن.

2. احتمِ تحت جسم قوي وصلب

إذا كنت داخل المنزل أو مبنى:

احتمِ تحت طاولة متينة أو مكتب.

ابتعد عن النوافذ، المرايا، والأشياء القابلة للسقوط.

3. لا تستخدم المصاعد أبدًا

قد تتعطل أو تتعرض للانهيار نتيجة انقطاع الكهرباء أو تلف البنية.

4. لا تحاول الخروج أثناء الزلزال

البقاء داخل المبنى غالبًا أكثر أمانًا من الجري خارجه.

الخروج العشوائي يعرضك لخطر تساقط الحجارة والزجاج.

5. إذا كنت بالخارج ابتعد عن المباني

قف في منطقة مفتوحة بعيدًا عن الأعمدة، الأشجار، والأسلاك الكهربائية.

6. إذا كنت تقود سيارة، توقف فورًا في مكان آمن

لا تقف تحت الجسور أو بالقرب من المباني.

ابقَ داخل السيارة حتى انتهاء الاهتزاز.

7. افصل مصادر الكهرباء والغاز بعد انتهاء الزلزال

تجنب خطر الحرائق أو التسريبات.

لا تشعل النار أو تستخدم الشموع قبل التأكد من عدم وجود تسرب غاز.

8. لا تستخدم الهاتف إلا للضرورة

لتجنب ازدحام الشبكة ولإتاحة الفرصة لنداءات الطوارئ.

9. تابع الأخبار من مصادر رسمية

استخدم الراديو أو الإنترنت للحصول على تحديثات من هيئة الأرصاد أو المعهد القومي للفلك.

10. استعد للهزات الارتدادية

قد تعقب الزلزال الرئيسي هزات أخرى أقل أو أكثر قوة.

ابقَ في حالة يقظة، وتجنب العودة إلى المباني المتضررة حتى فحصها.

نصائح إضافية هامة

التدريب المسبق : شارك في تدريبات وهمية على الزلازل.

: شارك في تدريبات وهمية على الزلازل. تعليم الأطفال : عوّدهم على قاعدة “انبطح – احتمِ – انتظر”.

: عوّدهم على قاعدة “انبطح – احتمِ – انتظر”. احتفظ بحقيبة الطوارئ في مكان يسهل الوصول إليه.

تفاصيل زلزال 14 مايو 2025

اتباع هذه الإرشادات العشر الصادرة عن المعهد القومي للفلك والجيوفيزياء قد يشكل الفارق بين السلامة والخطر. الزلازل لا يمكن منعها، لكن الاستعداد الجيد والتصرف الحكيم يمكن أن يقلل من أضرارها ويحفظ الأرواح.