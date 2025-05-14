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أحمد جودة - القاهرة - هل سيكون هناك توابع للزلزال؟.. رئيس «البحوث الفلكية» يجيب.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يحذر من توابع زلزال البحر المتوسط ويؤكد أن لا خطر على مصر حتى الآن.. تفاصيل الزلزال وعمقه وموقعه، ونصائح المعهد للمواطنين بشأن الشائعات وسبل الحماية.

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الهزات الارتدادية واردة والمعهد يراقب بدقة

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي وقع فجر الأربعاء 14 مايو 2025 في البحر المتوسط، شمال مدينة رشيد، يُعد متوسط القوة لكنه قد يتبعه عدد من التوابع الزلزالية، رغم عدم تسجيل أي منها حتى لحظة التصريح.

وأوضح رئيس المعهد في تصريحاه أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل حتى الآن أي هزات ارتدادية، لكن من الناحية العلمية من المتوقع أن تتبع الزلازل ذات القوة المتوسطة هزات تالية ناتجة عن إعادة توزيع الضغط في القشرة الأرضية، مؤكدًا أن الفرق المختصة تتابع الوضع بدقة لحظة بلحظة.

زلزال

توزيع محطات الرصد واستعداد دائم للتعامل

كما أكد طه رابح أن محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد موزعة على مستوى الجمهورية وتعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل أي تغيرات في النشاط الزلزالي بدقة عالية. وأشار إلى أن بيانات الزلزال تُحلل فور وصولها ويجري إبلاغ الجهات المعنية والإعلام الرسمي في حال حدوث تطورات تستدعي التنبيه.

كما أشار إلى أن الزلزال لم يكن شديد القوة، لكن عمقه الذي بلغ 76 كيلومترًا أسهم في إحساس بعض السكان بالهزة، مؤكدًا أن الهزات الارتدادية عادة ما تكون أضعف وتقل مع مرور الوقت.

تفاصيل الزلزال وموقعه الجغرافي

حسب بيان المعهد، سجلت محطات الرصد في تمام الساعة 01:51:15 صباحًا زلزالًا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، شمال مدينة رشيد بمسافة 631 كيلومترًا داخل البحر المتوسط، عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا.

ولم تسجل مصر أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة للزلزال، كما أن معظم المواطنين لم يشعروا به.

المعهد يطمئن المواطنين ويحذر من الشائعات

طمأن المعهد المواطنين بأنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تعرض الأراضي المصرية لأي خطر مباشر نتيجة للزلزال، مؤكدًا أن وقوعه في عمق البحر وعلى مسافة بعيدة من اليابسة يخفف من تأثيره.

ودعا رئيس المعهد المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية التي يصدرها المعهد فقط.

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور طه رابح على أن المعهد سيصدر بيانات رسمية فور تسجيل أي نشاط زلزالي جديد، مؤكدًا استعداد فرق الرصد والاستجابة السريعة لأي طارئ.