القاهرة تهتز بقوة..زلزال قوي شرق كريت يهز المنطقة وسكان القاهرة يشعرون بالهزة

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زلزال شرق كريت يهز المنطقة وسكان القاهرة يشعرون بالهزة.. هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والوجه البحري نتيجة زلزال قوي ضرب شرق كريت بالبحر المتوسط، تفاصيل الزلزال وموقف المعهد القومي للبحوث الفلكية..

زلزال قوي يضرب شرق كريت ويشعر به سكان القاهرة

ضرب زلزال قوي فجر الأربعاء منطقة شرق كريت بالبحر المتوسط بقوة بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أفاد به المعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك في بيان عاجل رُصد بالتنسيق مع مراكز الزلازل الإقليمية والدولية، وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن الزلزال شعر به سكان اليونان وكريت بالإضافة إلى فلسطين ومصر وإسرائيل.

الهزة الأرضية لم تمر مرور الكرام، حيث أحس بها العديد من سكان مصر، خاصة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، مما أحدث حالة من القلق بين المواطنين الذين استيقظوا فجأة على ارتجاجات خفيفة استمرت لبضع ثوانٍ.

زلزال

شهود عيان يوثقون لحظة الهزة

كما افاد شهود عيان بأن الهزة الأرضية كانت واضحة في بعض المناطق، وتم الإحساس بها داخل المنازل دون أن تُسجل خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

وقد تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات توثق اللحظة التي شعروا فيها بالاهتزاز، مؤكدين أن الزلزال كان محسوسًا في توقيت متأخر من الليل، وهو ما زاد من حالة التوتر العام، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

المعهد القومي: نتابع الوضع عن كثب

و من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال وقع خارج الأراضي المصرية، وتحديدًا شرق جزيرة كريت، لكن تأثيره امتد إلى عدد من المدن المصرية نظرًا لقوة الزلزال وعمقه.

وأكد المعهد أن مصر ليست من المناطق النشطة زلزاليًا، وأن ما تم الشعور به يُعد من الآثار الطبيعية للزلازل التي تقع في البحر المتوسط وتكون قريبة نسبيًا من الساحل الشمالي للبلاد.

و في الوقت ذاته، لم تصدر حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهزة الأرضية.

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المعهد الملكي للبحوث.. يقوم بطمأنة المواطنين ويوصي باستمرار المتابعة

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المعهد القومي للبحوث الفلكية هو الجهة الرسمية المنوط بها إصدار البيانات الزلزالية، وأنه مستمر في متابعة الوضع لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المختصة حال حدوث أي مستجدات.