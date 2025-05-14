زلزال يهز القاهرة ومحافظات أخرى.. تفاصيل الهزة وموقع مصر الزلزالي

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أحمد جودة - القاهرة - زلزال يهز القاهرة ومحافظات أخرى.. تفاصيل الهزة وموقع مصر من الزلازل.. زلزال يضرب القاهرة وعدة محافظات فجر الأربعاء 14 مايو 2025، معهد البحوث الفلكية يؤكد تسجيل الهزة عبر الشبكة القومية للزلازل ويوضح وضع مصر الزلزالي عالميًا، وتفاصيل قربها من المناطق النشطة زلزاليًا في البحر الأحمر وخليج العقبة.

هزة أرضية تضرب القاهرة الكبرى في صباح الأربعاء

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025، هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة الكبرى، بما في ذلك الجيزة والقليوبية.

وقد أكد العديد من المواطنين شعورهم بالاهتزازات التي وقعت بشكل مفاجئ، دون تسجيل أضرار جسيمة حتى اللحظة.

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الشبكة القومية للزلازل: مراقبة دقيقة ومستوى عالمي

كما قامت الشبكة القومية للزلازل، التابعة لمعهد البحوث الفلكية، برصد الهزة الأرضية فور وقوعها من خلال 70 محطة موزعة بدقة جغرافية، بناءً على دراسة التاريخ الزلزالي لمصر.

وتمثل هذه الشبكة واحدة من أحدث الشبكات في العالم من حيث التقنية والدقة، ولا يمكن أن يقع زلزال داخل الأراضي المصرية دون أن يتم رصده مهما بلغت قوته—even لو كانت أقل من الصفر.

مصر تمتلك تاريخ زلزالي يمتد لآلاف السنين

كما تتميز مصر بتاريخ زلزالي يمتد لأكثر من 5 آلاف عام، موثق في كتب التاريخ والحضارات القديمة، خاصة الحضارة الفرعونية، رغم أن الرصد العلمي الحديث بدأ مع مطلع القرن العشرين.

و هذا العمق التاريخي يجعل مصر دولة مرجعية في دراسة الظواهر الزلزالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية.. لكن التأثير وارد

وبحسب الخبراء، فإن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة عالميًا، مثل حزام المحيط الهادئ.

ومع ذلك، فإن قربها من مناطق نشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأحمر، يجعلها عرضة لتأثيرات بعض الزلازل المتوسطة من حيث القوة.

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لا داعي للقلق.. والمتابعة مستمرة من قبل معهد البحوث الفلكية

وأكد معهد البحوث الفلكية أن المتابعة مستمرة لرصد أي توابع أو هزات لاحقة.

ويُنصح المواطنون بعدم الانسياق خلف الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.