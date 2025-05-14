نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال شرق المتوسط يشعر به سكان القاهرة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، عند الساعة 01:51 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك على بعد 631 كم شمال مدينة رشيد، في منطقة شرق البحر المتوسط قرب جزيرة كريت.

ووفقًا لبيانات الشبكة القومية لرصد الزلازل، فقد وقع الزلزال على عمق 76 كيلومترًا، عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا.

وأكد المعهد أنه وردت بلاغات من المواطنين في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة، بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أوضح الدكتور جمال عوّاد، القائم بأعمال رئيس المعهد، أن الزلزال كان عميقًا نسبيًا، وهو ما يفسر شعور عدد من المواطنين به رغم بعد مركزه، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي هزات ارتدادية حتى الآن.

وتُعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث أنظمة الرصد في العالم، وتضم أكثر من 70 محطة موزعة بعناية على مستوى الجمهورية، مما يتيح تسجيل ورصد الزلازل بدقة عالية، حتى تلك التي تقل قوتها عن الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر ليست ضمن الأحزمة الزلزالية العالمية، لكنها تتأثر أحيانًا بهزات متوسطة القوة نتيجة قربها من مناطق نشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر.