نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل: تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة وعدة محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ قليل، شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بزلزال متوسط القوة، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تفاصيل الزلزال

وفي بيان عاجل، أعلن المعهد أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 3:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال يقع على بعد 431 كيلومترًا شمال شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

وأوضح البيان أن الزلزال تم تسجيله بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، حيث بلغ خط العرض 35.12 شمالًا وخط الطول 27.72 شرقًا، على عمق 71 كم تحت سطح الأرض.

المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تفاصيل الزلزال

وأكد الدكتور طه توفيق راجح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن تأثير الهزة الأرضية قد شعر به بعض المواطنين في مناطق مختلفة من الجمهورية، منها القاهرة الكبرى، لكن دون أي تأثيرات مادية أو بشرية تُذكر. وأضاف أن الوضع لا يستدعي القلق، وأن النشاط الزلزالي في تلك المنطقة من البحر المتوسط يعتبر أمرًا طبيعيًا نظرًا لموقعها الجغرافي.

كما طمأن المعهد المواطنين بأنه لا توجد أي توابع زلزالية قوية متوقعة، وأنه يتم متابعة الوضع لحظة بلحظة من خلال المحطات الزلزالية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بإحساسهم بالهزة الأرضية، خاصة في الأدوار العليا، مما أثار موجة من التساؤلات التي رد عليها الخبراء بكون هذه الزلازل طبيعية ولا تحمل خطورة مباشرة.

يذكر أن منطقة البحر المتوسط والأناضول تعتبر من المناطق النشطة زلزاليًا نتيجة حركة الصفائح التكتونية، وهو ما يجعل مثل هذه الزلازل ظاهرة متكررة لكنها غالبًا ما تكون محدودة التأثير على مصر.

المعهد القومي للبحوث الفلكية شدد في بيانه على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ.