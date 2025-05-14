نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. معهد الفلك: لا هزات ارتدادية حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور جمال عوّاد، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي سُجّل فجر الأربعاء وقع على بعد 631 كم شمال مدينة رشيد، في منطقة شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وكانت قوته نحو 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الزلزال كان عميقًا نسبيًا، وهو ما يفسر شعور عدد كبير من المواطنين به في مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، دون أن يُسجل حتى الآن أي هزات ارتدادية ناتجة عن هذا الحدث.

وأوضح أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تمكنت من تسجيل الزلزال بدقة لحظية، بفضل وجود أكثر من 70 محطة موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، تم اختيار مواقعها بناءً على دراسة شاملة للتاريخ الزلزالي في مصر.

وكان عدد كبير من المواطنين قد أفادوا بشعورهم بهزة أرضية قوية في وقت مبكر من صباح اليوم، شملت مناطق في القاهرة، الجيزة، القليوبية وبعض المحافظات الأخرى.