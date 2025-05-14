نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل هزة أرضية وقعت شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا مفصلًا سيصدر خلال دقائق لتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالزلزال وتأثيره على الأراضي المصرية.

وأكد المعهد أن الهزة الأرضية تم رصدها بدقة من خلال الشبكة القومية للزلازل التي تضم 70 محطة موزعة بعناية على مستوى الجمهورية، مما يجعل من المستحيل مرور أي زلزال دون تسجيله، حتى لو كان ضعيفًا للغاية.

مصر ليست من الدول الواقعة على الأحزمة الزلزالية المعروفة عالميًا، لكنها تتأثر أحيانًا بهزات متوسطة القوة نتيجة قربها من مناطق نشطة مثل خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأحمر.

وتمتلك مصر واحدة من أقدم وأحدث شبكات الرصد الزلزالي في المنطقة، بخبرة تتجاوز 150 عامًا وسجل تاريخي يعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع الظواهر الطبيعية بدقة وكفاءة.

سنوافيكم بالتفاصيل…