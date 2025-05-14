نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقوة 6.3 درجة..زلزال يضرب القاهرة واليونان وكريت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة كريت واليونان وشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة.

زلزال يضرب القاهرة واليونان

ونقلت وكالة رويترز عن مركز لزلازل تأكيده وقوع زلزال في كريت واليونان قوة 6.3 درجة.

وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الأربعاء.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

موقف مصر من الزلازل

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

تُعد مصر من الدول ذات النشاط الزلزالي المنخفض إلى المتوسط، حيث تقع خارج نطاق الأحزمة الزلزالية النشطة عالميًا، مثل حزام المحيط الهادئ أو حزام جبال الألب-الهيمالايا. ومع ذلك، تشهد البلاد بين الحين والآخر هزات أرضية خفيفة إلى متوسطة، غالبًا ما تكون غير محسوسة أو تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

زلزال القاهرة

منظومة الرصد الزلزالي في مصر

يعمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على مراقبة النشاط الزلزالي في مصر من خلال شبكة قومية متطورة لرصد الزلازل، تضم محطات موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الساحل الشمالي وسيناء والبحر الأحمر. وقد تم تعزيز هذه الشبكة مؤخرًا بإضافة خمس محطات جديدة بعد زلزال شرم الشيخ، مما يعزز من قدرة المعهد على رصد أي نشاط زلزالي بدقة عالية.